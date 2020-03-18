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Еще в одной стране зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 14:33
Еще в одной стране зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

От вируса скончалась 62-летняя женщина

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Буркина-Фасо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Burkina24.

Сообщается, что от вируса скончалась 62-летняя женщина.

Национальный координатор по борьбе с коронавирусом Марсьяль Уэдраого отметил, что умершая женщина страдала диабетом.

Всего в Буркина-Фасо выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекции. Под наблюдением находятся более 230 человек, контактировавших с зараженными.

Отметим, 9 марта стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в Буркина-Фасо. Заболевшими были пара, которая вернулась из Франции.

Напомним, Саудовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире.

Кроме того, лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19. Исключением станут Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн и Великобритания.

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