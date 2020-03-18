Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Граждане со всей Европы проводили свои отпуска на горнолыжном курорте, где был зараженный сотрудник бара

На австрийском горнолыжном курорте Ишгль зафиксировали коронавирус у сотрудника одного из баров, где туристы со всей Европы могли заразиться вирусом. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Как сообщается, граждане Исландии, Германии, Дании, Норвегии и Швеции проводили свои отпуска на горнолыжном курорте Ишгль, где был заражен сотрудник бара Китцлох. Вероятно, это была одна из причин распространения вируса в странах.

На сегодня курорт закрыт, но продолжал работу вплоть до прошлых выходных, когда уже было известно о зараженных. На карантин отправили больше тысячи человек.

В Австрии зафиксировано заболевание коронавирусом у 1332 человек, четверо скончались, еще восемь удалось вылечить.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами из-за распространения коронавируса. Кроме того, со вторника в стране прекратят работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки.

Также, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Австри со времен Второй мировой войны.