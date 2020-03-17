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Лидеры ЕС договорились закрыть внешние границы на 30 дней

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 21:54
Лидеры ЕС договорились закрыть внешние границы на 30 дней
Фото: Ангела Меркель (flickr.com kepszerkesztoseg)

По словам Ангелы Меркель, Германия вводит эту меру немедленно

Лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель, по итогам видеосовещания с лидерами ЕС, заявила, что Германия вводит эту меру немедленно.

Исключением станут граждане стран EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли, входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн - ред.) и Великобритании.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, в связи с пандемией коронавируса, Евросоюз закроет границы для "несущественных" поездок.

По данным университета Джона Хопкинса, в европейском регионе больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Италии - 31 506. Также здесь зарегистрировано наибольшее количество смертей от вируса - 2 503.

Дальше идет Испания - вирусом заразились более 11,3 тыс. человек, 509 испанцев умерли.

Германия на третьем месте по количеству заражений COVID-19 в Европе. Инфекцию диагностировали у более 9,2 тыс. немцев. Известно о 24 летальных случаях.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа стала центром пандемии коронавируса.

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