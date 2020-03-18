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Ще в одній країні зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 14:33
Ще в одній країні зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Від вірусу померла 62-річна жінка

Перший випадок смерті від коронавірусу зафіксований в Буркіна-Фасо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Burkina24.

Повідомляється, що від вірусу померла 62-річна жінка.

Національний координатор по боротьбі з коронавірусом Марсьяль Уэдраого зазначив, що померла жінка страждала на діабет.

Всього в Буркіна-Фасо виявлено 27 випадків зараження коронавирусной інфекції. Під наглядом перебувають понад 230 осіб, що контактували з інфікованими.

Зазначимо, 9 березня стало відомо про перші випадки зараження коронавірусом в Буркіна-Фасо. Хворими були пара, яка повернулася з Франції.

Нагадаємо, Саудівська Аравія скликає країни "Великий двадцятки" (G20) для проведення позачергового саміту у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

Крім того, лідери країн Європейського союзу підтримали рішення Єврокомісії про закриття зовнішніх кордонів блоку через пандемію коронавірусу COVID-19. Винятком стануть Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн і Великобританія.

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