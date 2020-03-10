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В Буркина-Фасо зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом

Новости » В мире     10.03.2020 - 01:22
В Буркина-Фасо зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Заболела пара старше 50 лет, которые недавно были во Франции

В Буркина-Фасо зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает местный новостной портал Burkina24 со ссылкой на Минздрав страны.

Речь идет о паре граждан Буркина-Фасо старше 50 лет, которые недавно были во Франции. На данный момент, пациентов поместили на карантин в больнице.

Результаты теста еще одного человека, который путешествовал с заболевшими, были отрицательными, однако его также поместили на карантин вместе с теми, кто уже контактировал с заразившейся парой.

Напомним, в Канаде зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной. При этом, в ВОЗ отметили, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Он также добавил, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тысяч в 100 странах.

Отметим, по мнению китайских экспертов, коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

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