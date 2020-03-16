Еще в одной стране подтвердили первый случай коронавируса

В Танзании подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PML Daily.

По словам представителя Министерства здравоохранения страны Джеральда Чами, инфицированный прибыл 15 марта из Бельгии.

На африканском континенте в 28 странах зарегистрировали случаи заражения, общее число превышает 350.

Напомним, 16 марта также первый случай COVID-19 подтвердили в Сомали.

Отметим, Евросоюз закроет почти все внешние границы в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Исключением станут Швейцария, Исландия, Норвегия и Великобритания.

За прошлые сутки, 15 марта, в Испании коронавирусом заболели около 1 тысячи человек. Всего в стране количество инфицированных приближается к 9 тысячам. Из них около 300 человек умерли.

Добавим, что по состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.