ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Финансовый кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании за сутки коронавирусом заразились около тысячи человек

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 14:18
В Испании за сутки коронавирусом заразились около тысячи человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Испании 8744 инфицированных коронавирусом

В Испании за прошлые сутки, 15 марта, количество новых случаев инфицирования коронавирусом выросло практически на 1 тысячу человек, при этом 9 человек умерли. Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно новым данным испанских властей, всего на территории страны зафиксировано 8744 случая коронавируса, из них 297 случаев являются смертельными.

При этом, министр здравоохранения Испании Фернандо Симон отметил, что сейчас наблюдается замедление распространения вируса, так как в ночь с субботы на воскресенье было обнаружено 2 тысяч новых заболеваний.

Ранее РБК-Украина писало, что в Испании коронавирус COVID-19 выявили у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Премьер и его супруга изолированы в резиденции.

Также сообщалось, что с 15 марта в Испании ввели карантин из-за распространения коронавируса. Карантин водится на две недели. На этот период жителям Испании разрешат выходить на улицу только для того, чтобы купить лекарства и еду, ездить на работу, ходить в медицинские заведения и банки или совершать поездки для ухода за детьми или пожилыми людьми.

Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом Армения ввела чрезвычайное положение на месяц
Новости Украины ИспаниязаболеванияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь