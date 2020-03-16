В Испании за сутки коронавирусом заразились около тысячи человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Испании 8744 инфицированных коронавирусом

В Испании за прошлые сутки, 15 марта, количество новых случаев инфицирования коронавирусом выросло практически на 1 тысячу человек, при этом 9 человек умерли. Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно новым данным испанских властей, всего на территории страны зафиксировано 8744 случая коронавируса, из них 297 случаев являются смертельными.

При этом, министр здравоохранения Испании Фернандо Симон отметил, что сейчас наблюдается замедление распространения вируса, так как в ночь с субботы на воскресенье было обнаружено 2 тысяч новых заболеваний.

Ранее РБК-Украина писало, что в Испании коронавирус COVID-19 выявили у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Премьер и его супруга изолированы в резиденции.

Также сообщалось, что с 15 марта в Испании ввели карантин из-за распространения коронавируса. Карантин водится на две недели. На этот период жителям Испании разрешат выходить на улицу только для того, чтобы купить лекарства и еду, ездить на работу, ходить в медицинские заведения и банки или совершать поездки для ухода за детьми или пожилыми людьми.