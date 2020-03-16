ЕС закроет почти все внешние границы из-за коронавируса, - премьер Словении

Фото: Янез Янша (wikipedia.org)

По словам словенского премьера, ЕС завершает приготовления к вводу новых ограничений

Европейский союз закроет почти все внешние границы в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша в Twitter.

По его словам, исключением станут Швейцария, Исландия, Норвегия и Великобритания.

"Наконец-то хорошие новости от ЕС. После разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен: ЕС закрывает свои внешние границы (за исключением Швейцарии, Исландии, Норвегии и Великобритании)", - написал Янша.

По словам словенского премьера, Евросоюз сейчас завершает приготовления к вводу соответствующих ограничений. В настоящее время проводится видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС, а завтра конференцию проведут главы правительств и государств, после чего будет принято решение о закрытии внешних границ ЕС.

Напомним, чтобы предотвратить распространения коронавируса и минимизировать его последствия, ряд стран уже ввели ограничения на передвижения по стране, пересечение границы, объявили карантин или режим чрезвычайного положения.

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