У еще одного нардепа подтвердили коронавирус

Фото: Владимир Ватрас (Facebook.com)

Ватрас находится в Хмельницкой инфекционной больнице

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом сообщила первый заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

При этом она отметила, что Ватрас сейчас находится в Хмельницкой инфекционной больнице.

"На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома.

Желаю Владимиру скорейшего выздоровления", - сообщила Кравчук.

Напомним, о заболевании COVID-19 сообщила народный депутат Анна Скороход. Она рассказала, что заражение коронавирусом у нее обнаружили после появления одного из симптомов - в депутатки исчезло обоняние.

Кроме того, вчера стало известно, что коронавирусом заразился Геннадий Фукс - депутат Запорожского областного совета. Сейчас больной коронавирусом депутат находится в больнице, где проходит курс лечения.

Добавим, что коронавирус уже диагностировали у трех народных депутатов - Сергея Шахова, Сергея Рудыка и Руслана Горбенко.