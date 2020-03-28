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В Запорожье COVID-19 обнаружили у депутата облсовета

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 22:19
В Запорожье COVID-19 обнаружили у депутата облсовета
Фото: Геннадий Фукс (1news.zp.ua)

Сейчас больной депутат проходит курс лечения в больнице

Депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам депутат на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По словам Фукса, у него диагностировали заражение коронавирусом. Сейчас он находится в больнице, где проходит курс лечения.

"Вынужден сообщить вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась народная депутатка Анна Скороход. Депутатка рассказала, что заболевание коронавирусом у нее диагностировали сегодня, после появления одного из симптомов.

Как писало РБК-Украина, коронавирус диагностировали у народного депутата Сергея Шахова. Сейчас Шахов находится в инфекционном отделении Александровской больницы. Также COVID-19 подтвердили в народного избранника Сергея Рудыка. А у депутата из фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко коронавирус подтвердили только со второго раза.

Кроме того, в связи с выявлением коронавируса в рядах нардепов, тесты на коронавирус сдали около тридцати депутатов из фракции "Слуга народа".

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Новости Украины ЗапорожьеоблсоветдепутатыКоронавирус
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