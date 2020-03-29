Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество летальных случаев в Украине увеличилось до 9

Скорость распространения коронавируса в Украине и мире продолжает расти. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 650 тысяч, а эпицентр пандемии переместился в США.

В Украине случаи заражения выявлены практически во всех регионах. Для борьбы со вспышкой инфекции полностью закрыты границы, приостановлено внутреннее сообщение между некоторыми областями. Подробнее о развитии ситуации с пандемией коронавируса на 29 марта - в материале РБК-Украина.

Важно:

число инфицированных COVID-19 в Украине по данным Минздрава возросло до 356 человек;

зафиксировано 9 случаев смерти от коронавируса, 5 пациентов выздоровело;

штаб ООС ограничил въезд в Донецкую и Луганскую области;

жителям Сум запретили покидать дома без крайней необходимости.

Распространение COVID-19 в Украине

На 22:00 28 марта в Украине было выявлено 46 новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших увеличилось до 356 человек. Также выросло число жертв коронавируса до 9 человек.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, Киев лидирует по количеству заболевших. Также стремительно продолжает расти заболеваемость в Киевской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

Для борьбы с распространением COVID-19 в Киеве могут проводить обязательное измерение температуры у всех водителей и пассажиров личных транспортных средств. Сейчас эта процедура производится выборочно. Однако блок-посты уже работают с начала недели.

В Черновицкой области на стационарном лечении находятся 24 пациента. Трое из них в тяжелом состоянии, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 35 заболевших лечатся в условиях самоизоляции.

Черновицкая ОГА выступила за введение ограничений на въезд и выезд из области и запрет на межобластные поездки для пассажирского транспорта. С данной просьбой местные власти обратились в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС.

В Сумах людям запретили выходить из дома, за исключением необходимости передвижения до места работы, похода в магазин, аптеку, выгула домашних животных. На улице все граждане должны носить средства индивидуальной защиты. Ранее в регионе было выявлено 5 случаев инфицирования, одна женщина умерла.

В Запорожской области выздоровела одна пациентка. 28 марта из областной больницы выписали женщину с двумя отрицательными результатами теста ПЦР. Она заболела 15 марта, вернувшись из Египта.

Среди новых случаев в Тернопольской области с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - двое детей 13 и 14 лет и их мама. Состояние заболевших оценивается как средне-тяжелое.

Эпицентом коронавируса в Черниговской области стал населенный пункт Комаровка Борзнянского р-на, где выявили первый случай заражения в регионе. Местные власти приняли решение об установлении особого режима въезда и выезда в поселок.

Блок-посты начнут работать в Хмельницком с 30 марта. На 5 пунктах будут дежурить медики, полицейские,спасатели для проверерки всех водителей и пассажиров транспортных средств на наличие симптомов коронавируса.

Закрытые границы и эвакуация украинцев

С 27 марта внешние государственные границы закрыты для передвижения пассажиров, в том числе и для граждан Украины. За сутки до их закрытия в страну вернулось 49 тыс. человек, большая часть из них прибыла на пункты пропуска без транспортных средств.

При содействии дипломатических учреждений всего эвакуировалось 109 тыс. украинцев. При этом, 161 человек находится за границей на карантине. Больше всего из них в Польше - 107.

29 марта украинцы прибудут на специальном поезде "Укрзализныци" из России . Также граждане нашей страны могут вернуться в Украину из Германии, Чехии и Австрии транзитным коридором через Австрию и Венгрию:

из Германии по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург, с 17:00 до 01:00;

из Австрии по трассе А1, с 17:00 до 01:00;

в Венгрию можно попасть через пункт пропуск Никелсдорф-Хедьешхалом. Транзитный коридор работает с 21:00 до 5:00;

въезд в Украину только через пункт пропуска "Чоп-Захонь".

Из Беларуси, России, Словакии, Румынии и Польши можно попасть в Украину только через пункты пропуска, которые обозначены открытыми на специальной карте Государственной таможенной службы. Из Литвы и Латвии вернуться в Украину можно только через Беларусь.

Помимо закрытия внешних границ, с 28 марта запрещен въезд на территорию Донецкой и Луганской областей. Пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для людей, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей.

Исключением являются лица, доставляющие продукты питания, лекарства, предоставляющие услуги связи, незарегистрированные граждане, работающие на предприятиях Донецкой и Луганской областей, медработники, представители миссий ОБСЕ, ООН и МККК, органов военного управления.

Как мир борется с коронавирусом

Наибольшее количество заболевших коронавирусом в мире на данный момент в США - более 100 тыс. человек. Для борьбы с эпидемией в стране президент Дональд Трамп подписал указ, предоставляющий Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности право задействовать 1 млн резервистов.

Также Трамп пообещал, что за 100 дней в США произведут 100 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Тем временем темпы распространения коронавируса в Нью-Йорке превысили скорость роста заболеваемости в Ухане или Ломбардии. Скорость инфицирования в Нью-Йорке составляет чуть более 30% ежедневно. На 28 марта в мегаполисе с численностью населения в 20 млн человек коронавирусом заразились 43 тыс. граждан.

Италия продолжает лидировать по количеству жертв коронавирусного заболевания. За сутки в стране умерло 889 человек, а общее количество летальных исходов уже превысило 10 тыс.

В Великобритании растет смертность от COVID-19. На 28 марта в стране было зафиксировано 1 тыс. летальных случаев. За день умерло 200 человек. В Лондоне организовали временный госпиталь на 4 тыс. пациентов в здании выставочного центра ExCel Centre. В связи с увеличением количества смертей, в аэропорту Бирмингема создается временный морг, в котором могут разместиться до 12 тис. человек.

Из-за пандемии коронавируса с 30 марта Россия закрывает движение через автомобильные, ж/д, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу.

При этом, остается открытой граница с временно оккупированными ею частями Донецкой и Луганской областей. Жители ОРДЛО смогут попасть на территорию РФ при наличии паспорта гражданина России.

В Ирландии коронавирусом заразилось более 2 тыс. человек. С 28 марта в стране на две недели запретили массовые мероприятия и ограничили социальные контакты. Жителям разрешается выходить на улицу в исключительных случаях. Но помимо запретов, правительство Ирландии предоставило льготы для ведения сельского хозяйства.

Все новые случаи заражения в Китае за последние сутки зафиксированы у лиц, вернувшихся из-за границы. 54 человека заболело на материковой части страны. С 28 марта КНР закрывает границу для всех иностранцев.