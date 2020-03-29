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У ще одного нардепа підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 19:42
У ще одного нардепа підтвердили коронавірус
Фото: Володимир Ватрас (Facebook.com)

Ватрас в Хмельницькій інфекційній лікарні

У народного депутата від фракції "Слуга народу" Володимира Ватраса підтвердили захворювання коронавірусом. Про це повідомила перший заступник глави фракції Євгенія Кравчук Facebook.

При цьому вона зазначила, що Ватрас зараз знаходиться в Хмельницькій інфекційній лікарні.

"На засіданні фракції "Слуга народу" в п'ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував у самоізоляції будинку.
Бажаю Володимиру якнайшвидшого одужання", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, про захворювання COVID-19 повідомила народний депутат Анна Скороход. Вона розповіла, що зараження коронавірусом у неї виявили після появи одного з симптомів - у депутатки зник нюх.

Крім того, вчора стало відомо, що коронавірусом заразився Геннадій Фукс - депутат Запорізької обласної ради. Зараз хворий коронавірусом депутат перебуває в лікарні, де проходить курс лікування.

Додамо, що коронавірус вже діагностували у трьох народних депутатів - Сергія Шахова, Сергія Рудика і Руслана Горбенко.

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