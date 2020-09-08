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Еще одна соратница Тихановской Коновалова перестала выходить на связь

Автор: Максим Зайченко

Еще одна соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской перестала выходить на связь. Пропала Антонина Коновалова.

Об этом сообщили в штабе политика, передает "Интерфакс".

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - проинформировали в штабе.

Напомним, накануне стало известно о пропаже другой соратницы Тихановской Марии Колесниковой. Правоохранители опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

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Позже стало известно, что на границе с Украиной Колесникову задержали беларусские правоохранители.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Колесникову задержали якобы за нарушение правил пересечения границы. По его данным, она пыталась выехать в Украину.

Также было опубликовано видео возможного похищения Колесниковой.

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