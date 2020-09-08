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Ще одна соратниця Тіхановської Коновалова перестала виходити на зв'язок

Автор: Максим Зайченко

Ще одна соратник лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської перестала виходити на зв'язок. Пропала Антоніна Коновалова.

Про це повідомили в штабі політика, передає "Інтерфакс".

"Пропала Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тіхановської. Місцеперебування на цю мить невідомо", - поінформували у штабі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про зникнення іншої соратниці Тіхановської Марії Колесникової. Правоохоронці спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

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Пізніше стало відомо, що на кордоні з Україною Колеснікову затримали білоруські правоохоронці.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Колеснікову затримали нібито за порушення правил перетину кордону. За його даними, вона намагалася виїхати в Україну.

Також опубліковано відео можливого викрадення Колесникової.

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