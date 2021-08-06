Еще одна медальная надежда в каратэ и старт художественной гимнастики: за чем следить на ОИ

Сегодня, 6 августа, на Олимпиаде в Токио разыграют 23 медальных комплекта. За награды ОИ-2020 в этот день будут бороться восемь украинских спортсменов.

Подробнее о расписании дня - в материале РБК-Украина .

Самые реальные шансы принести очередную медаль Украину имеет наш каратист Станислав Горуна. Он является действующим чемпионом Европы. Также в женском каратэ постарается повторить вчерашний успех Анжелики Терлюги, которая взяла "серебро", Анита Серегина.

Кроме этого за награды посоревнуются, а мужчины уже борются, сразу шесть легкоатлетов в спортивной ходьбе - Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницький, Людмила Оляновський, Мария Сахарук и Анна Шевчук.

Также сегодня стартуют соревнования по художественной гимнастике, где представлены украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко.

Полное расписание выступлений украинских спортсменов сегодня ниже:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Спортивная ходьба

23:30 (5 августа) - мужчины, 50 км: Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницький

10:30 - женщины, 20 км: Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Анна Шевчук

ГРЕБЛЯ

Каноэ-двойка, 500 м, женщины

3:37 - предварительные заплывы: Людмила Лузан, Анастасия Четверикова

Каноэ-одиночка, 1000 м, мужчины

3:52 - предварительный заплыв: Павел Алтухов

4:16 - предварительный заплыв: Юрий Вандюк

Байдарка-четверка, 500 м, женщины

4:30 - предварительные заплывы: Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Повх

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Индивидуальное многоборье

4:20 - квалификация: Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко

КАРАТЭ

Кумитэ, женщины

С 6:28 - предварительный раунд, 14:40 - финал: Анита Серегина (до 61 кг)

Кумитэ, мужчины

С 11:00 - предварительный раунд, 14:50 - финал: Станислав Горуна (до 75 кг)

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

С 6:30 - предварительные схватки (финал - 7 августа): Оксана Ливач (до 50 кг)

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Вышка 10 м, мужчины

9:00 - предварительные соревнования: Алексей Середа

ВЕЛОТРЕК

Спринт, женщины

9:30 - квалификация (финал - 8 августа): Елена Старикова, Любовь Басова

АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ

Команды

13:30 - техническая группа: Украина

Другие знаковые события дня на ОИ:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Финалы

14:50 - метание копья, женщины

15:00 - бег на 5000 метров, мужчины

15:35 - бег на 400 метров, женщины

15:50 - бег на 1500 метров, женщины

16:30 - эстафета 4х100, женщины

16:50 - эстафета 4х100, мужчины

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

4:30 - матч за "бронзу", женщины: Великобритания - Индия

13:00 - матч за "золото", женщины: Нидерланды - Аргентина

ФУТБОЛ

12:00 - матч за "бронзу", мужчины: Мексика - Япония

15:00 - матч за "золото", женщины: Швеция - Канада

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРИЕ

13:30 - финал (лазер-ран), женщины

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Команды

5:00 - матч за "бронзу": Южная Корея - Япония

13:30 - матч за "золото": Китай - Германия

ВЕЛОТРЭК