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Ще одна медальна надія в карате і старт художньої гімнастики: за чим стежити на ОІ

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Токіо, П'ятниця 06 серпня 2021 00:01
Ще одна медальна надія в карате і старт художньої гімнастики: за чим стежити на ОІ Фото: Станіслав Горуна може принести Україні ще одну медаль у карате (noc-ukr.org)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 6 серпня, на Олімпіаді в Токіо розіграють 23 медальних комплекти. За нагороди ОІ - 2020 цього дня боротимуться вісім українських спортсменів.

Детальніше про розклад дня - в матеріалі РБК-Україна.

Найреальніші шанси принести чергову медаль Україну має наш каратист Станіслав Горуна. Він є чинним чемпіоном Європи. Також в жіночому карате постарається повторити вчорашній успіх Анжеліки Терлюги, яка взяла "срібло", Аніта Серьогіна.

Окрім цього за нагороди позмагаються, а чоловіки вже борються, одразу шість легкоатлетів у спортивній ходьбі - Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Мар'ян Закальницький, Людмила Оляновський, Марія Сахарук та Ганна Шевчук.

Також сьогодні стартують змагання з художньої гімнастики, де представлені Українки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко.

Повний розклад виступів українських спортсменів сьогодні нижче:

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Спортивна ходьба

  • 23:30 (5 серпня) - чоловіки, 50 км: Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Мар'ян Закальницький
  • 10:30 - жінки, 20 км: Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Анна Шевчук

ВЕСЛУВАННЯ

Каное-двійка, 500 м, жінки

  • 3:37 - попередні запливи: Людмила Лузан, Анастасія Четверикова

Каное-одинак, 1000 м, чоловіки

  • 3:52 - попередній заплив: Павло Алтухов
  • 4:16 - попередній заплив: Юрій Вандюк

Байдарка-четвірка, 500 м, жінки

  • 4:30 - попередні запливи: Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Повх

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Індивідуальне багатоборство

  • 4:20 - кваліфікація: Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко

КАРАТЕ

Куміте, жінки

  • З 6:28 - попередній раунд, 14: 40-фінал: Аніта Серьогіна (до 61 кг)

Куміте, чоловіки

  • З 11:00 - попередній раунд, 14:50 - фінал: Станіслав Горуна (до 75 кг)

ЖІНОЧА БОРОТЬБА

  • З 6:30-попередні сутички (фінал - 7 серпня): Оксана Лівач (до 50 кг)

СТРИБКИ У ВОДУ

Вишка 10 м, чоловіки

  • 9:00-попередні змагання: Олексій Середа

ВЕЛОТРЕК

Спринт, жінки

  • 9:30-кваліфікація (фінал - 8 серпня): Олена Старікова, Любов Басова

АРТИСТИЧНЕ ПЛАВАННЯ

Команда

  • 13:30 - технічна група: Україна

Інші знакові події дня на ОІ:

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Фінал

  • 14:50 - метання списа, жінки
  • 15:00 - біг на 5000 метрів, чоловіки
  • 15:35 - біг на 400 метрів, жінки
  • 15:50 - біг на 1500 метрів, жінки
  • 16:30 - естафета 4х100, жінки
  • 16:50 - естафета 4х100, чоловіки

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

  • 4:30-матч за "бронзу", жінки: Великобританія - Індія
  • 13:00 - матч за "золото", жінки: Нідерланди - Аргентина

ФУТБОЛ

  • 12:00 - матч за "бронзу", чоловіки: Мексика - Японія
  • 15:00 - матч за "золото", жінки: Швеція - Канада

СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО

  • 13:30 - фінал (лазер-ран), жінки

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Команда

  • 5:00 - матч за "бронзу": Південна Корея - Японія
  • 13:30 - матч за "золото": Китай - Німеччина

Велотрек

  • 11:15 - медісон, фінал, жінки
  • 12:35-12:50 - спринт, фінал, чоловіки
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