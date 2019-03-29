Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

В штате Луизиана признали Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Соединенных Штатах Америки.

Сообщается, что губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию по празднованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Специальная прокламация ссылается на законы Украины по признанию Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.

Напомним, в штате Северная Каролина признали Голодомор в Украине геноцидом украинского народа.

Американский штат Орегон стал 19-м штатом, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Отметим, по инициативе постоянного представительства Украины при ООН подготовлено проект Совместной декларации к 85-летию трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной асамлеї ООН. Проект декларации распространен среди государств-членов ООН. В нем предлагается рассмотреть возможность присоединения к декларации с ее последующим распространением как документа ГА ООН 9 декабря этого года.