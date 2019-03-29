Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

В штаті Луїзіана визнали Голодомор 1932 - 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомляє прес-служба посольства України у Сполучених Штатах Америки.

Повідомляється, що губернатор штату Луїзіана Бел Джон Едвардс видав прокламацію з відзначення 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні. Спеціальна прокламація посилається на закони України щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу і відповідне законодавство США.

Нагадаємо, в штаті Північна Кароліна визнали Голодомор в Україні геноцидом українського народу.

Американський штат Орегон став 19-им штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Відзначимо, за ініціативою постійного представництва України при ООН підготовлено проект Спільної декларації до 85-річчя трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні, який може стати офіційним документом Генеральній асамлеї ООН. Проект декларації поширений серед держав-членів ООН. У ньому пропонується розглянути можливість приєднання до декларації з її подальшим поширенням як документа ГА ООН 9 грудня цього року.