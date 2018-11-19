Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: памятник жервам Голодомора (из открытых источников)

Северная Каролина признала, что голод 1932-1933 годов в Украине был искусственным

В штате Северная Каролина признали Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Соединенных Штатах Америки.

Отмечается, что губернатор штата Рой Купер присоединился к чествованию 85 годовщины Голодомора и признал, что голод в Украине был искусственным. В частности, в решении губернатора штата употребляется термин "геноцид".

"Голодомор был умышленно спланирован советским режимом, чтобы наказать свободомыслящих украинцев за их сопротивление экономическому, политическому и социальному угнетению", - говорится в документе.

В посольстве Украины отметили, что это уже 20 штат США, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

Напомним, американский штат Орегон стал 19-м штатом, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Отметим, по инициативе постоянного представительства Украины при ООН подготовлено проект Совместной декларации к 85-летию трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной асамлеї ООН.