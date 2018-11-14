Декларация по Голодомору в Украине может стать документом ГА ООН

Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)

Документ могут рассмотреть 9 декабря

По инициативе постоянного представительства Украины при ООН подготовлен проект Совместной декларации по 85-летия трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной асамлеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Міністретсва акордонних дел (МИД) Украины.

В настоящее время проект декларации распространено среди государств-членов ООН. В нем предлагается рассмотреть возможность присоединения к декларации с ее последующим распространением как документа ГА ООН 9 декабря этого года.

"Это является символичным в связи с празднованием в этот день 70 годовщины Конвенции ООН по предупреждению и наказанию преступлений геноцида (9 декабря 1948 года)", - отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что провели значительную работу для того, чтобы мир признал Голодомор геноцидом украинского народа. В частности, министерство упорядочило сборник документов, принятых на национальном и региональном уровнях в иностранных государствах и в рамках международных организаций, относительно признания Голодомора геноцидом.

"Результаты проведенной работы показали значительную международную поддержку Украины в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа и памяти жертв", - резюмировали в МИД.

Напомним, в сентябре 2018 президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к Организации Объединенных Наций с призывом почтить Голодомор в Украине 1932-33 годов соответствующей декларацией.

Добавим, ранее комитет Сената США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, а также высказываются глубокие соболезнования жертвам, которые пережили Голодомор, и их семь'ям.