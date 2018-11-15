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В США 19 штатов признали Голодомор геноцидом украинского народа, - посольство

Новости » Общество    15.11.2018 - 08:36
В США 19 штатов признали Голодомор геноцидом украинского народа, - посольство
Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)

Орегон стал 19-м штатом, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом

Американский штат Орегон стал 19-м штатом, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Отметим, что Оргенон присоединится к чествованию 85-й годовщины памяти жертв Голодомора.

"В прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: "Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, по инициативе постоянного представительства Украины при ООН подготовлен проект Совместной декларации к 85-летию трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной асамлеи ООН.

Ранее комитет Сената США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, а также высказываются глубокие соболезнования жертвам.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГолодоморОрегон
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