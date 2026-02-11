У ЄС зросла кількість українських біженців: в яких країнах найбільший приріст

У країнах Європейського союзу знову збільшилась кількість українських біженців. За місяць тимчасовий захист оформили близько 24,6 тисячі осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.
Згідно з даними, станом на 31 грудня 2025 року кількість громадян, які виїхали з України після початку повномасштабної війни й отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила загалом 4,35 мільйона осіб. Порівняно з кінцем листопада 2025 року ця цифра збільшилася на 24 675 осіб, або на 0,6%.
Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українців, були:
Проте відносно кількості власного населення найбільше українців з тимчасовим захистом - у Чехії, Польщі, Словаччині та на Кіпрі.
Серед 26 країн ЄС зростання кількості українських біженців відбулося у 22 країнах. Найбільший приріст був у Німеччині (9620 осіб), Іспанії (2235 осіб) та Румунії (2160).
Водночас у чотирьох країнах українців з тимчасовим захистом поменшало, найбільше їх знялося з реєстрації у Франції (1250) та Естонії (470).
Серед українців з тимчасовим захистом у Європі 43,6% - дорослі жінки, 30,5% - діти, дорослі чоловіки - 25,9%.
Нагадаємо, у червні 2025 року Європейська Рада та ЄС офіційно погодили продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року.
Це рішення гарантує для українців право на проживання, працю, навчання та медицину в ЄС через триваючу війну.
Також стало відомо, що у Польщі набули чинності нові правила призначення соціальних виплат "800+" і "300+". Тепер обов’язковою умовою для отримання допомоги є участь дитини у польській системі освіти.