ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як зазначається, рішення ухвалене на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.
У Раді ЄС наголосили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, а безпекова ситуація залишається критичною.
За даними Євросоюзу, станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.
Рішення дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.
Також держави-члени ЄС продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.
Тимчасовий захист українців у ЄС
Нагадаємо, у червні Європейська комісія внесла пропозицію щодо продовження дії правової бази, відомої як "Директива про тимчасовий захист для українських біженців", до 4 березня 2027 року.
Дана директива, вперше набута чинності у березні 2022 року. Саме тоді вона дозволила переміщеним українцям залишатися в державах-членах ЄС без проходження офіційної процедури надання притулку.
Пізніше Рада ЄС одностайно підтримала пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.
Варто зазначити, що, за даними Євростату, у країнах ЄС перебуває 4,26 мільйона українців, які отримали статус тимчасового захисту. Протягом квітня їх кількість зросла на 2 525 осіб, при чому найбільше нових біженців прибуло у Швецію.
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