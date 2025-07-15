ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Як зазначається, рішення ухвалене на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.

У Раді ЄС наголосили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, а безпекова ситуація залишається критичною.

За даними Євросоюзу, станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.

Рішення дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.

Також держави-члени ЄС продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.