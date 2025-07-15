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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Вівторок 15 липня 2025 15:37
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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року Фото: ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, рішення ухвалене на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.

У Раді ЄС наголосили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, а безпекова ситуація залишається критичною.

За даними Євросоюзу, станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.

Рішення дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.

Також держави-члени ЄС продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.

Тимчасовий захист українців у ЄС

Нагадаємо, у червні Європейська комісія внесла пропозицію щодо продовження дії правової бази, відомої як "Директива про тимчасовий захист для українських біженців", до 4 березня 2027 року.

Дана директива, вперше набута чинності у березні 2022 року. Саме тоді вона дозволила переміщеним українцям залишатися в державах-членах ЄС без проходження офіційної процедури надання притулку.

Пізніше Рада ЄС одностайно підтримала пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.

Варто зазначити, що, за даними Євростату, у країнах ЄС перебуває 4,26 мільйона українців, які отримали статус тимчасового захисту. Протягом квітня їх кількість зросла на 2 525 осіб, при чому найбільше нових біженців прибуло у Швецію.

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