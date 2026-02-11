RU

Общество Образование Деньги Изменения

В ЕС выросло количество украинских беженцев: в каких странах наибольший прирост

Фото: в ЕС возросло количество украинских беженцев (t me UkrzalInfo)
Автор: Ірина Глухова

В странах Европейского союза снова увеличилось количество украинских беженцев. За месяц временную защиту оформили около 24,6 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.

Согласно данным, по состоянию на 31 декабря 2025 года количество граждан, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны и получивших статус временной защиты в ЕС, составило в общей сложности 4,35 миллиона человек. По сравнению с концом ноября 2025 года эта цифра увеличилась на 24 675 человек, или на 0,6%.

Странами ЕС, которые приняли наибольшее количество украинцев, были:

  • Германия - 1 250 620 человек (28,7% от общего количества в ЕС),
  • Польша - 969 240 человек (22,3%),
  • Чехия - 393 055 человек (9,0%).

Однако относительно количества собственного населения больше всего украинцев с временной защитой - в Чехии, Польше, Словакии и на Кипре.

Среди 26 стран ЕС рост количества украинских беженцев произошел в 22 странах. Наибольший прирост был в Германии (9620 человек), Испании (2235 человек) и Румынии (2160).

В то же время в четырех странах украинцев с временной защитой стало меньше, больше всего их снялось с регистрации во Франции (1250) и Эстонии (470).

Среди украинцев с временной защитой в Европе 43,6% - взрослые женщины, 30,5% - дети, взрослые мужчины - 25,9%.

 

Напомним, в июне 2025 года Европейский Совет и ЕС официально согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.

Это решение гарантирует для украинцев право на проживание, работу, обучение и медицину в ЕС из-за продолжающейся войны.

Также стало известно, что в Польше вступили в силу новые правила назначения социальных выплат "800+" и "300+". Теперь обязательным условием для получения помощи является участие ребенка в польской системе образования.

