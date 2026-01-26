Скільки українців за кордоном і які соцвиплати їм нараховують: відповідь Мінсоцу

Для українців за кордоном пенсії продовжують виплачувати, якщо вони пройшли онлайн-верифікацію. Проте інша соцдопомога не надається.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

Верифікація пенсій та умови відновлення виплат

За словами Улютіна, Україна призупиняє виплати пенсіонерам, які перебувають за кордоном і не пройшли перевірку. Відновити нарахування можна після онлайн-верифікації або повернення в країну.

Для них країна лише продовжує виплату пенсій. Іншої соціальної допомоги не передбачено.

"У попередньому році Пенсійний фонд провів верифікацію, і тим, хто не підтвердив себе, будуть зупинені виплати. Це не скасування, а зупинка. Коли людина буде верифікована, виплати будуть відновлені з тої дати, з якої були зупинені. Якщо людина повертається в Україну, їй відновлюється пенсія. Верифікацію пенсіонери можуть пройти онлайн", - підкреслив Улютин.

Соціальна підтримка родин та обмеження на нові виплати

Щодо багатодітних родин та дитячих будинків сімейного типу, які виїхали за кордон: для них виплати незмінні, але з урахуванням проходження онлайн-перевірки. Та все ж нових виплат для таких сімей також не передбачено.

"Додаткових виплат за кордоном, які введені спеціально для тих, хто в Україні, їм зробити ми не зможемо. Я про "Пакунок школяра" тощо. Тому що це все спрямоване на допомогу людям всередині країни для полегшення складних умов", - зазначив Улютін.

Наразі деякі країни зменшують допомогу українським переселенцям. Улютін акцентує, що країна може підтримати таких людей, та лише за умови перебування в Україні.

"Ми готові створити всі ті ж самі умови, що і для внутрішньо переміщених осіб", - сказав Улютін.

Центри єдності та безпековий фактор повернення

Очільник Мінсоцполітики підкреслив, що повернення українців додому напряму залежить від безпекових умов, які наразі є пріоритетнішими за будь-які фінансові виплати. Для допомоги громадянам уряд створює спеціальну інфраструктуру за кордоном.

Денис Улютін повідомив, що наразі триває розбудова "Мережі єдності" та запуск однойменних центрів. Їхнє головне завдання - надавати актуальну інформацію про життя в Україні: від доступних соціальних послуг і державних виплат до конкретних варіантів із працевлаштуванням та пошуком житла для тих, хто вирішив повернутися.

Ці хаби також матимуть культурну та психологічну частини, доповнюючи роботу дипломатичних установ.

"Ми хочемо, аби там були Центри життєстійкості з наданням психосоціальної допомоги людям. Тобто це більше для підтримки зв’язку, що не переходить на територію консульських послуг. Ми не конкуруємо з МЗС, а доповнюємо одне одного", - наголосив спікер.

За словами Дениса Улютіна, посольства сприяють у питаннях розвитку зон активності.

"Запит людей за кордоном щодо того, що реально відбувається в Україні, дуже високий. Коли я був за кордоном у відрядженні - зустрічався з громадою. Їм дуже важливо знати, що відбувається. Важливо доносити інформацію реальну, а не ту, яка іноді за кордоном вже "переварена", - розповів міністр соціальної політики.

Співпраця з ЄС та реальні прогнози щодо міграції

За даними ООН, після 2022 року з України виїхало понад 5,8 млн людей. Більшість з них проживають у країнах Європи.

В Україні вже відбувалися етапи повернення людей додому після зменшення європейських виплат. Зараз Україна готується до повернення людей, і паралельно працює з європейськими колегами.

"Ми якраз працюємо над тим, щоб розуміти, скільки людей можуть бути налаштовані повертатися. Але ми маємо розуміти, що люди, які себе знайшли, влаштували своє життя, без змін безпекової ситуації повертатися не будуть. І ми не примусимо їх повернутися. Водночас вони повинні бути рупором України за кордоном", - акцентував міністр.

Міжнародна дискусія та ринок праці в Європі

Попри окремі заклики європейських політиків щодо необхідності перебування молоді в межах України, офіційний Київ не отримує сигналів про примусове стримування виїзду громадян. Основним предметом дискусій залишається питання фінансування біженців.

Коментуючи настрої європейських колег, спікер зазначив:

"Ні, немає такого. Хоча в деяких країнах кажуть про занепокоєність. Ключовий момент - це фінансова підтримка українців, які тимчасово перебувають за кордоном".

Водночас у країнах Європи спостерігається прагматичний підхід до українців, які успішно інтегруються в місцеву економіку. Це створює ситуацію, за якої європейські уряди не завжди зацікавлені в масовому поверненні працездатних осіб додому.

"Країни, де невелика кількість нашого населення, не зовсім сильно й хочуть говорити про те, щоб вони поверталися. Вони займають нішу на ринку праці. У підсумку повернуться люди, які себе там не знайшли. І от ми маємо готуватися саме до цієї частини", - додав глава Мінсоцу.