ЄС зробив неочікувану заяву про можливу нафтову поступку для Орбана і Фіцо

Зазначається, що заборона на імпорт російської нафти допускає винятки для країн, в яких немає виходу до моря. Ця умова діятиме, якщо постачання трубопроводом зупинене з причин, які від цих країн не залежать.

Якщо рішення ухвалять, то воно буде тимчасовим - до відновлення роботи трубопроводу "Дружба" чи повної заборони імпорту нафти країни-агресорки. Країни муситимуть кожні три місяці звітувати про об'єми імпорту.

В Єврокомісії не уточнили, чи зверталися Будапешт і Братислава для отримання такого дозволу.

Що передувало

Нагадаємо, в понеділок, 16 лютого, Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії по допомогу з імпортом російської нафти через проблеми з "Дружбою".

У відповідь голова Мінекономіки Хорватії Анте Шушняра написав, що країна готова допомогти з розв'язанням цієї проблеми, однак лише в рамках законодавства ЄС і без порушень санкцій США.