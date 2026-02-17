RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС сделал неожиданное заявление о возможной нефтяной уступке для Орбана и Фицо

Фото: Виктор Орбан и Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европейская комиссия может разрешить Венгрии и Словакии временно импортировать нефть из РФ через Хорватию в качестве исключения.

Отмечается, что запрет на импорт российской нефти допускает исключения для стран, у которых нет выхода к морю. Это условие будет действовать, если поставки по трубопроводу остановлены по причинам, которые от этих стран не зависят.

Если решение примут, то оно будет временным - до восстановления работы трубопровода "Дружба" или полного запрета импорта нефти страны-агрессора. Страны должны будут каждые три месяца отчитываться об объемах импорта.

В Еврокомиссии не уточнили, обращались ли Будапешт и Братислава для получения такого разрешения.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 16 февраля, Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью с импортом российской нефти из-за проблем с "Дружбой".

В ответ глава Минэкономики Хорватии Анте Шушняра написал, что страна готова помочь с решением этой проблемы, однако лишь в рамках законодательства ЕС и без нарушений санкций США.

 

Проблемы с "Дружбой"

Напомним, транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину остановили в январе в результате массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, проблемы с транзитом начались из-за удара оккупантов по нефтепроводу.

Сибига отметил, что Будапешт публично не отреагировал на этот удар, хотя раньше, когда нефтепровод был поврежден в результате операций Украины, венгерские чиновники сразу начинали угрожать Киеву.

Отметим, первый удар по нефтепроводу состоялся 13 августа 2025 года. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВенгрия