ЕС сделал неожиданное заявление о возможной нефтяной уступке для Орбана и Фицо

Отмечается, что запрет на импорт российской нефти допускает исключения для стран, у которых нет выхода к морю. Это условие будет действовать, если поставки по трубопроводу остановлены по причинам, которые от этих стран не зависят.

Если решение примут, то оно будет временным - до восстановления работы трубопровода "Дружба" или полного запрета импорта нефти страны-агрессора. Страны должны будут каждые три месяца отчитываться об объемах импорта.

В Еврокомиссии не уточнили, обращались ли Будапешт и Братислава для получения такого разрешения.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 16 февраля, Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью с импортом российской нефти из-за проблем с "Дружбой".

В ответ глава Минэкономики Хорватии Анте Шушняра написал, что страна готова помочь с решением этой проблемы, однако лишь в рамках законодательства ЕС и без нарушений санкций США.