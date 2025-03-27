У ЄС зробили важливу заяву щодо санкцій проти РФ на відкритті саміту в Парижі
У контексті нещодавніх розмов про пом'якшення санкцій проти РФ, у ЄС також висловилися з цього приводу. Там безпосередньо пов'язують обмеження з підтримкою України.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на відкритті саміту в Парижі, пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Так, за його словами, країни ЄС мають "продовжувати тиск" на Росію за допомогою санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну 2022 року.
"Найкращий спосіб підтримати Україну - це залишатися вірними нашій меті досягнення справедливого і міцного миру", - сказав він.
За словами Кошти, це означає збереження тиску на Росію за допомогою санкцій.
Саміт у Парижі
27 березня в Парижі проходить саміт. Під час засідання обговорюватимуть посилення української армії і не тільки.
У ньому беруть участь понад 20 держав, включно з країнами Європейського Союзу, а також Великої Британії, Канади, Норвегії та Туреччини.
Важливо й те, що на саміті присутній і президент України Володимир Зеленський. Він приїхав до Парижа днем раніше, 26 березня.
Санкції проти Росії
Санкції проти РФ, введені після масштабного вторгнення в Україну, почали обговорювати з новою силою після того, як росіяни опублікували документ за підсумками зустрічі з делігацією США в Саудівській Аравії.
Зокрема, для припинення вогню Кремль висунув низку умов, зокрема, підключення російських банків до системи SWIFT.
Важливо, що США знадобиться згода Європи на скасування санкцій проти Росії, щоб виконати вимогу Володимира Путіна. Але Брюссель не має наміру послаблювати санкції.
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