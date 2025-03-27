В ЕС сделали важное заявление по санкциям против РФ на открытии саммита в Париже

В контексте недавних разговоров о смягчении санкций против РФ, в ЕС также высказались по этому поводу. Там напрямую связывают ограничения с поддержкой Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на открытии саммита в Париже, пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Так, по его словам, страны ЕС должны "продолжать давление" на Россию с помощью санкций, введенных после вторжения в Украину в 2022 году.

"Лучший способ поддержать Украину - это оставаться верными нашей цели достижения справедливого и прочного мира", - сказал он.

По словам Кошты, это означает сохранение давления на Россию с помощью санкций.

Саммит в Париже

27 марта в Париже проходит саммит. Во время заседания будут обсуждать усиление украинской армии и не только.

В нем принимают участие более 20 государств, включая страны Европейского Союза, а также Великобритании, Канады, Норвегии и Турции.

Важно и то, что на саммите присутствует и президент Украины Владимир Зеленский. Он приехал в Париж днем ранее, 26 марта.