В ЕС сделали важное заявление по санкциям против РФ на открытии саммита в Париже
В контексте недавних разговоров о смягчении санкций против РФ, в ЕС также высказались по этому поводу. Там напрямую связывают ограничения с поддержкой Украины.
Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на открытии саммита в Париже, пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Так, по его словам, страны ЕС должны "продолжать давление" на Россию с помощью санкций, введенных после вторжения в Украину в 2022 году.
"Лучший способ поддержать Украину - это оставаться верными нашей цели достижения справедливого и прочного мира", - сказал он.
По словам Кошты, это означает сохранение давления на Россию с помощью санкций.
Саммит в Париже
27 марта в Париже проходит саммит. Во время заседания будут обсуждать усиление украинской армии и не только.
В нем принимают участие более 20 государств, включая страны Европейского Союза, а также Великобритании, Канады, Норвегии и Турции.
Важно и то, что на саммите присутствует и президент Украины Владимир Зеленский. Он приехал в Париж днем ранее, 26 марта.
Санкции против России
Санкции против РФ, введенные после масштабного вторжения в Украину, стали обсуждаться с новой силой после того, как россияне опубликовали документ по итогам встречи с делигацией США в Саудовской Аравии.
В частности, для прекращения огня Кремль выдвинул ряд условий, в частности, подключение российских банков в систему SWIFT.
Важно, что США понадобится согласие Европы на отмену санкций против России, чтобы выполнить требование Владимира Путина. Но Брюссель не намерен ослаблять санкции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.