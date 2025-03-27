У Франції стартував саміт на підтримку України: про що говоритимуть
У Парижі розпочалась зустріч лідерів країн щодо підтримки України. Під час засідання обговорюватимуть посилення української армії й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
За словами президента, під час засідання учасники саміту обговорять продовження підтримки України, а також посилення Збройних сил України (ЗСУ) та оборонно-промислового комплексу (ОПК) країни, що є одними з головних гарантій безпеки.
"Окремо зупиняться на всіх питаннях, пов'язаних із переговорним процесом щодо встановлення миру, та механізмах реалізації перших кроків щодо припинення вогню. Лідери також обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США", - додав Зеленський.
Саміт у Парижі 27 березня
Вчора. 26 березня, Зеленський прибув до Франції. Під час візиту він вже зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном та головою британського уряду Кіром Стармером. Зустріч відбулась в Єлисейському палаці перед початком саміту "коаліції охочих" й наразі її подробиці невідомі.
Як писало Sky News, у саміті візьмуть участь делегації та лідери 31 країни. Засідання вестимуть президент Франції та прем'єр-міністр Британії.
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