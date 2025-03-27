ЄС відмовив Трампу і Путіну: санкції та відключення банків від SWIFT залишаються чинними

Адміністрації президента США Дональда Трампа знадобиться згода Європи на скасування санкцій проти Росії, щоб виконати вимогу Володимира Путіна. Але Брюссель не має наміру послаблювати санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Відповідно до угоди про припинення вогню в Чорному морі, укладеної адміністрацією Трампа, Росія та Україна домовилися про перемир'я. Однак Москва заявила, що її участь залежатиме від низки попередніх умов, включно зі зняттям санкцій.

Хоча адміністрація Трампа, можливо, захоче скасувати санкції проти Росії, щоб закріпити угоду, її реалізація залежить від схвалення ЄС. Але малоймовірно, що воно відбудеться швидко.

"Припинення неспровокованої та невиправданої російської агресії в Україні та беззастережне виведення всіх російських військових сил з усієї території України були б одними з головних передумов для зміни або скасування санкцій", - заявив представник Єврокомісії.

Подвійна гра Кремля

Згідно із заявою Кремля, угода мала передбачати скасування деяких західних санкцій, зокрема щодо банків та інших служб, які беруть участь в експорті сільськогосподарської продукції, включно з постачанням добрив.

Кремль заявив, що дотримання угоди про припинення вогню в Чорному морі залежатиме від повторного під'єднання Россельхозбанка, що кредитує сільськогосподарську продукцію, і кількох інших банків до системи SWIFT.

Россельхозбанк відіграє ключову роль у фінансуванні виробництва та експорту продовольства, але його додали до чорного списку за операції з підтримки військової машини Москви.

Однак запит Росії частково вводить в оману. Коли ЄС запровадив економічні санкції проти Росії після лютого 2022 року, продукти харчування були явно виключені.

Іншими словами, Росія має доступ до світового ринку зерна і добрив і відтоді торгує цими товарами.

Швидке зняття санкцій малоймовірне

Російські торги з чорноморського зерна розглядаються як спроба Москви промацати, чи може вона почати підривати санкційний режим ЄС.

Київ і його європейські союзники побоюються, що будь-які поступки - навіть якщо вони здаються незначними - можуть призвести до руйнування санкційних рамок Заходу щодо Росії з початку війни в Україні. Москва також може спробувати розділити США і Європу щодо питання про правильну політику санкцій.

Оскільки SWIFT базується в Бельгії, він повинен дотримуватися правил ЄС і законодавства про санкції. Тому "в якийсь момент нам [європейцям] доведеться втрутитися", - сказав один дипломат ЄС агентству Euractiv.

"SWIFT не зможе підключити російські банки до мережі, якщо ЄС не змінить своє санкційне законодавство", - заявив Яніс Клюге, старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Економічні заходи ЄС проти Росії, які повинні продовжуватися кожні шість місяців за одноголосним рішенням усіх 27 держав-членів, підлягають продовженню до 31 липня.

За словами дипломатів ЄС, скасування санкцій проти Росії до досягнення повного припинення вогню і виведення військ з України, як і раніше, неможливе.

"До продовження санкцій [у липні] нічого не зміниться, і ми працюватимемо над тим, щоб нічого не змінювати, тому що сама Росія не змінилася і не має своїх цілей", - сказав Euractiv європейський дипломат.

Відключення від SWIFT

Виключення російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT було одним із перших заходів, ухвалених державами-членами ЄС незабаром після вторгнення Росії в Україну.

Наразі зачеплено вісім російських банків, за винятком Газпромбанку, який було виключено зі списку, щоб дозволити країнам ЄС оплачувати поставки російського газу і нафти. Фактично, останній обмежений санкціями США.