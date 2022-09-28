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Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Кирила

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Середа 28 вересня 2022 19:45
Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Кирила Фото: патріарх Кирил (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Патріарха Кирила не внесуть у черговий санкційний список ЄС, хоча частина країн виступили за введення обмежень проти релігійного діяча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Не дивно, але деякі країни-члени ЄС намагалися застосувати санкції до патріарха Кирила", - заявив журналіст.

Проте Угорщина знову заблокувала це із заявою - "жодного релігійного лідера в переліку".

Зазначимо, що патріарх Кирило затятий прихильник війни проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він відслужив літургію в головному храмі Міноборони Росії, говорив про те, що на Донбасі триває "метафізична боротьба", і звинувачував владу України у заохоченні церковного розколу. Він також стверджував, що Росія у своїй історії ніколи ні на кого не нападала.

Раніше Угорщина закликала не включати до списку обмежень патріарха Кирила, нібито через те, що це є "загрозою релігійної свободи".

Нагадаємо, що Естонія пропонує внести патріарха Кирила до списку санкцій ЄС.

Раніше Кирил запропонував росіянам "змити гріхи" в обмін на смерть на війні проти України.

Ще в червні санкції проти Кирила ввела Британія. Потім Канада ввела санкції проти патріарха Кирила.

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