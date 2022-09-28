Венгрия выступила против введения санкций в отношении патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл не будет внесен в очередной санкционный список ЕС, хотя часть стран выступили за введение ограничений против религиозного деятеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Неудивительно, но некоторые страны-члены ЕС пытались применить санкции к патриарху Кириллу", - заявил журналист.

Однако Венгрия снова заблокировала это с заявлением - "ни одного религиозного лидера в перечне".

Отметим, что патриарх Кирилл ярый сторонник войны против Украины. После начала полномасштабного вторжения он совершил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что на Донбассе продолжается "метафизическая борьба", и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала.

Ранее Венгрия призывала не включать в список ограничений патриарха Кирилла, якобы из-за того, что это "угроза религиозной свободы".