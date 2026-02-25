ЄС знайшов заміну "Дружбі": як Хорватія допоможе приборкати вето Орбана

Пошук альтернативних маршрутів

Згідно з висновками експертів ЄС, потужностей хорватського оператора JANAF достатньо для задоволення потреб Угорщини та Словаччини.

У Хорватії підтвердили, що готові забезпечити стабільний транзит неросійської нафти.

"Як стратегічний енергетичний вузол Європейського Союзу та єдиний безпечний маршрут постачання сирої нафти до Центральної Європи, JANAF готова повністю задовольнити річні потреби нафтопереробних заводів у Словаччині та Угорщині", - заявив оператор мережі.

Представники Єврокомісії підкреслили, що наразі критичної загрози енергетичній безпеці немає, оскільки країни мають достатні резерви.

Ризики ремонту під обстрілами

Нафтопровід "Дружба" було пошкоджено наприкінці січня внаслідок російської атаки.

Україна вже розпочала відновлювальні роботи, проте президент Володимир Зеленський акцентував на загрозі для життя працівників через ризик повторних ударів.

"Коли ви робите ремонт, Росія знову атакує. То для чого проводити ремонт? Щоб втратити більше людей? Я думаю, що це дуже велика ціна", - пояснив Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС.

Київ також наголосив на неприпустимості політичного тиску з боку Будапешта та Братислави, які на тлі енергетичної суперечки призупинили експорт дизелю та електрики в Україну.

Політичний глухий кут

Euronews наголошує, що через зупинку транзиту Угорщина скористалася правом вето, заблокувавши надання Україні кредиту та 20-й пакет санкцій.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан назвав ситуацію "шантажем" і розпорядився залучити армію для охорони нафтової інфраструктури поблизу українського кордону.

Ситуація залишається напруженою через наближення виборів в Угорщині, де критика дій Брюсселя та Києва стала частиною передвиборчої риторики чинної влади.