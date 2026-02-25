Нафтопровід "Дружба" запрацює вже завтра? РБК-Україна дізналося, чи правдиві чутки
Словаччина заявила, що роботу нафтопроводу "Дружба" нібито обіцяють відновити 26 лютого. Але в України таких планів немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та публікацію Reuters.
Заява Словаччини
Як пише Reuters, у Мінекономіки Словаччини заявили, що оператор нафтопроводів Transpetrol нібито отримав повідомлення від України про перенесення відновлення поставок нафти через трубопровід "Дружба" на 26 лютого.
Що відбувається насправді
"Інформація, яку поширюють ЗМІ з посиланням на словацьку сторону щодо нібито завершення ремонтних робіт і відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російської атаки 27 січня, не відповідає дійсності", - зазначив співрозмовник РБК-Україна, ознайомлений із реальною ситуацією щодо проведення ремонтних робіт і стану нафтопроводу.
При цьому джерело підкреслило, що українська сторона не надавала Словаччині жодної інформації про можливість відновлення транзиту найближчими днями.
Удар по "Дружбі"
Нагадаємо, транзит російської нафти до Словаччини та Угорщини трубопроводом "Дружба" припинився через російський удар.
Незважаючи на це, Будапешт і Братислава почали погрожувати Україні та висувати їй ультиматуми.
Зокрема, 23 лютого прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє аварійні поставки електроенергії в Україну. На його думку, постачання по "Дружбі" не поновлюються нібито через Україну.
Зі свого боку прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокував надання Україні кредиту на 90 млрд євро від Євросоюзу.