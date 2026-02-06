ЄС знайшов стратегічного партнера для післявоєнної України, - Politico

ЄС визнає стратегічну роль Туреччини

У Брюсселі визнають стратегічну роль Туреччини, однак водночас просуваються до зближення з нею обережно.

Причиною є відхід країни від демократичних стандартів і репресії проти політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана.

З метою пом’якшення відносин комісар ЄС з питань розширення Марта Кос у п’ятницю відвідає Туреччину.

Напередодні поїздки вона повідомила виданню, що можливе завершення війни в Україні змінить безпекові реалії Європи, особливо в Чорноморському регіоні.

"Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорному морі. Туреччина буде для нас дуже важливим партнером", - зазначила Кос.

Вона також наголосила, що підготовка до миру і стабільності в Європі передбачає формування міцного партнерства з Анкарою.

Чим важлива Туреччина

Туреччина має другі за чисельністю збройні сили в НАТО та займає ключове стратегічне положення між Європою, Близьким Сходом і Середземномор’ям. Контроль над Босфором надає Анкарі значний вплив на регіональну безпеку.

Крім того, Туреччина відіграла ключову роль у посередництві щодо Чорноморської зернової угоди в липні 2022 року, яка забезпечила безпечний експорт українського зерна морем.

Туреччина також заявила про готовність направити миротворчі війська в Україну, якщо буде досягнуто угоди з Росією, і про те, що вона візьме на себе провідну роль у забезпеченні безпеки на Чорному морі.

ЄС прагне відновити зв'язки

Проте відносини між ЄС і Туреччиною за останні роки погіршилися, чому сприяли перехід влади до автократії та репресії проти опозиції. Хоча офіційно Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС, переговори були заморожені з 2018 року.

Однак зміна геополітичних і торговельних відносин, ініційована президентом США Дональдом Трампом, може знову зблизити Європу і Туреччину.

"Світ змінюється, а історія прискорюється. Відносини між Туреччиною та ЄС також потребують адаптації. Ці відносини можуть зміцнитися, спираючись на взаємні інтереси", - цитує видання слова посла Туреччини в ЄС Япрака Балкана.

ЄС поки що не планує перезапуск переговорів про членство в ЄС. Проте Кос сказала, що "нам потрібно поглянути свіжим поглядом на наші відносини" з цією країною.

"Мій візит до Анкари... спрямований на відновлення довіри та вивчення того, як ми можемо покращити наші економічні відносини для обох сторін", - сказала вона.