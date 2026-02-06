RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС нашел стратегического партнера для послевоенной Украины, - Politico

Фото: ЕС нашел стратегического партнера для послевоенной Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На фоне активизации переговоров по миру в Украине ЕС рассматривает Турцию как потенциального миротворца и регионального посредника в Черноморском регионе. Сейчас Брюссель делает первые шаги в отношениях с Анкарой.

ЕС признает стратегическую роль Турции

В Брюсселе признают стратегическую роль Турции, однако в то же время продвигаются к сближению с ней осторожно.

Причиной является отход страны от демократических стандартов и репрессии против политических оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

С целью смягчения отношений комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в пятницу посетит Турцию.

Накануне поездки она сообщила изданию, что возможное завершение войны в Украине изменит реалии безопасности Европы, особенно в Черноморском регионе.

"Мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черном море. Турция будет для нас очень важным партнером", - отметила Кос.

Она также подчеркнула, что подготовка к миру и стабильности в Европе предполагает формирование прочного партнерства с Анкарой.

Чем важна Турция

Турция имеет вторые по численности вооруженные силы в НАТО и занимает ключевое стратегическое положение между Европой, Ближним Востоком и Средиземноморьем. Контроль над Босфором оказывает Анкаре значительное влияние на региональную безопасность.

Кроме того, Турция сыграла ключевую роль в посредничестве по Черноморскому зерновому соглашению в июле 2022 года, которое обеспечило безопасный экспорт украинского зерна морем.

Турция также заявила о готовности направить миротворческие войска в Украину, если будет достигнуто соглашение с Россией, и о том, что она возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности на Черном море.

ЕС стремится восстановить связи

Однако отношения между ЕС и Турцией за последние годы ухудшились, чему способствовали переход власти к автократии и репрессии против оппозиции. Хотя официально Турция является кандидатом на вступление в ЕС, переговоры были заморожены с 2018 года.

Однако изменение геополитических и торговых отношений, инициированное президентом США Дональдом Трампом, может снова сблизить Европу и Турцию.

"Мир меняется, а история ускоряется. Отношения между Турцией и ЕС также нуждаются в адаптации. Эти отношения могут укрепиться, опираясь на взаимные интересы", - цитирует издание слова посла Турции в ЕС Япрака Балкана.

ЕС пока не планирует перезапуск переговоров о членстве в ЕС. Однако Кос сказала, что "нам нужно взглянуть свежим взглядом на наши отношения" с этой страной.

"Мой визит в Анкару... направлен на восстановление доверия и изучение того, как мы можем улучшить наши экономические отношения для обеих сторон", - сказала она.

 

Переговоры в Абу-Даби

Вчера, 5 февраля, в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров по завершению войны с участием Украины, России и США.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который входит в состав украинской делегации, в комментарии РБК-Украина заявил, что "переговоры прошли действительно конструктивно".

Первый раунд таких переговоров состоялся в ОАЭ 23-24 января. Тогда стороны не обнародовали публичных результатов встречи.

Источники РБК-Украина рассказали, что в военном блоке был зафиксирован прогресс. Речь шла о возможном разведении сил, механизмах контроля за прекращением огня и создании координационного центра.

В то же время ключевой территориальный вопрос остается нерешенным. Россия настаивает на собственных требованиях, тогда как Украина не соглашается ни на какие уступки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзТурцияМирные переговорыВойна в Украине