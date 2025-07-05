У Туреччині затримали ще трьох мерів від опозиції: подробиці

В Туреччині правоохоронні органи затримали трьох мерів – міських голів Адани, Адиямана та Анталії. Усі вони належать до опозиційної Республіканської партії, а офіційна причина затримання – антикорупційне розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на турецьке видання Hürriyet Daily News .

Ще одним фігурантом розслідування став ексмер стамбульського району Бешикташ Різа Акполат. Його взяли під варту за звинуваченнями в хабарництві й участі в організованому злочинному угрупованні.

Затриманих мерів підозрюють у хабарництві, зловживанні службовим становищем і зв’язках з організованою злочинністю. Розслідування ініціювала прокуратура Стамбула, воно охопило кілька муніципалітетів. Фігурантами стали:

"Справа мерів": арешт Імамоглу

Переслідування мерів, які належать до опозиційної партії Туреччини, останнім часом тільки набирає обертів. А 19 березня в Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є основним політичним опонентом президента Реджепа Тайїпа Ердогана; разом із ним затримали ще понад 100 осіб.

Імамоглу підозрюють у корупції та пособництві терористичній організації - Робітничій партії Курдистану.

Арешт Імамоглу спровокував масові протести в Стамбулі, Анкарі та інших містах країни. За добу під час протестів було затримано понад 300 осіб.

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