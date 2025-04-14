У ЄС знайшли спосіб, як переконати Трампа відмовитися від мит, - Politico

За інформацією видання, ЄС планує поновити перемовини зі США про збільшення закупівель скрапленого природного газу (СПГ) й готує конкретні ініціативи.

У такий спосіб європейці хочуть розвіяти невдоволення Трампа станом трансатлантичної торгівлі, повідомили виданню троє європейських посадовців, обізнаних із закритими переговорами.

Об'єднані закупівлі газу

Зокрема, ЄС розглядає можливість об'єднати попит країн. Це механізм, що дозволить країнам-членам блоку робити великі, загальноєвропейські замовлення, щоб задовольнити вимоги Білого дому, але водночас отримати кращі цінові умови.

Ця пропозиція не нова, зазначає Politico. Євросоюз уже протягом кількох місяців намагався переконати адміністрацію Трампа щодо співпраці в енергетичній сфері, але дипломатичні зусилля були марними через плутанину та байдужість у Вашингтоні. Тепер, однак, ситуація змінилася, оскільки ринки падають, а бізнес лобіює зміну курсу.

"Ці пропозиції вже давно на столі, але ми сподіваємось, що зараз з’явилось вікно можливостей для прогресу", - розповів один із посадовців.

Втім, ЄС має обмежений вплив на ринок: у підсумку саме компанії, а не уряди, укладають угоди про постачання СПГ. Деякі країни-члени вже заявили, що їхні фірми імпортують із США максимально можливий обсяг.

До того ж залишається незрозумілим, наскільки ефективним буде механізм об’єднаного попиту.

Тарифи Трампа і ЄС

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Залежно від країни та окремих груп товарів, ставки коливаються від 10 до 54%.

7 квітня, стало відомо, що Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%.

Тоді ЄС 9 квітня затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 млрд євро. Вони стали відповіддю на 25% мита Трампа на поставки сталі та алюмінію з ЄС.

Однак Трамп призупинив на 90 днів додаткові митні тарифи для понад 75 країн, що звернулися до США з пропозицією переговорів. На зазначений період для цих країн встановлена єдина митна ставка 10%.

Слідом за цим ЄС призупинив на 90 днів 25%-ві мита, узгоджені як відповідь на тарифи США на сталь і автомобілі.

ЄС сприймає паузу в тарифах Трампа як шанс знову просунути свою пропозицію щодо СПГ. Офіційно в Брюсселі вже заявляли, що прагнуть збільшити споживання американського палива.