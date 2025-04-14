ЄС направив до Вашингтона переговірника в надії домовитися щодо тарифів

ЄС спробує знову почати переговори зі Сполученими Штатами. Брюссель уже заморозив свої відповідні торговельні мита після часткового призупинення тарифів Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сьогодні торговий представник ЄС Марош Шефчович зустрінеться зі своїми колегами у Вашингтоні, сподіваючись, що часткове перемир'я може призвести до деяких змістовних переговорів.

Діалог може навіть сприяти скороченню зборів нижче нинішніх 10% після того, як президент США припустив, що можуть бути "винятки".

Поїздка має дати краще уявлення про готовність адміністрації США до переговорів та її пріоритети, сказав агентству Bloomberg високопоставлений урядовий чиновник.

Але, незважаючи на неодноразові заклики до європейської єдності, в ЄС немає консенсусу щодо того, наскільки далеко блок має зайти з поступками або як помститися, якщо переговори проваляться.

Президент ЄЦБ Крістіна Лагард сказала міністрам фінансів ЄС на вихідних утриматися від надмірних коментарів і дозволити комісії здійснювати свою виключну компетенцію у сфері торгівлі.

Взаємні тарифи

Нагадаємо, ЄС 9 квітня затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 млрд євро. Вони стали відповіддю на 25% мита Трампа на поставки сталі та алюмінію з ЄС.

Того ж дня Трамп скасував так звані взаємні тарифи для ЄС на рівні 20%. Тепер ця ставка буде на рівні 10%.

Слідом за цим ЄС призупинив на 90 днів 25%-ві мита, узгоджені як відповідь на тарифи США на сталь і автомобілі.

ЄС працює над "переліком умов" потенційної угоди, в якому будуть позначені сфери для переговорів, включно зі зниженням власних мит, взаємними інвестиціями, а також пом'якшенням певних правил і стандартів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ясно дала зрозуміти, що її головним пріоритетом є укладення угоди зі США, яка знизить або скасує мита. І якщо це не вдасться, блок готовий вжити заходів у відповідь.

Усі нові тарифи Трампа тепер зачіпають близько 380 млрд євро товарів ЄС.