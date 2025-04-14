В ЕС нашли способ, как убедить Трампа отказаться от пошлин, - Politico

По информации издания, ЕС планирует возобновить переговоры с США об увеличении закупок сжиженного природного газа (СПГ) и готовит конкретные инициативы.

Таким образом европейцы хотят развеять недовольство Трампа состоянием трансатлантической торговли, сообщили изданию трое европейских чиновников, знакомых с закрытыми переговорами.

Объединенные закупки газа

В частности, ЕС рассматривает возможность объединить спрос стран. Это механизм, который позволит странам-членам блока делать большие, общеевропейские заказы, чтобы удовлетворить требования Белого дома, но в то же время получить лучшие ценовые условия.

Это предложение не новое, отмечает Politico. Евросоюз уже в течение нескольких месяцев пытался убедить администрацию Трампа о сотрудничестве в энергетической сфере, но дипломатические усилия были тщетными из-за путаницы и равнодушия в Вашингтоне. Теперь, однако, ситуация изменилась, поскольку рынки падают, а бизнес лоббирует изменение курса.

"Эти предложения уже давно на столе, но мы надеемся, что сейчас появилось окно возможностей для прогресса", - рассказал один из чиновников.

Впрочем, ЕС имеет ограниченное влияние на рынок: в итоге именно компании, а не правительства, заключают соглашения о поставках СПГ. Некоторые страны-члены уже заявили, что их фирмы импортируют из США максимально возможный объем.

К тому же остается непонятным, насколько эффективным будет механизм объединенного спроса.

Тарифы Трампа и ЕС

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран мира. В зависимости от страны и отдельных групп товаров, ставки колеблются от 10 до 54%.

7 апреля, стало известно, что Трамп ввел дополнительные пошлины для импортных товаров из ЕС на уровне 20%.

Тогда ЕС 9 апреля утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 млрд евро. Они стали ответом на 25% пошлины Трампа на поставки стали и алюминия из ЕС.

Однако Трамп приостановил на 90 дней дополнительные таможенные тарифы для более 75 стран, обратившихся к США с предложением переговоров. На указанный период для этих стран установлена единая таможенная ставка 10%.

Вслед за этим ЕС приостановил на 90 дней 25%-ные пошлины, согласованные как ответ на тарифы США на сталь и автомобили.

ЕС воспринимает паузу в тарифах Трампа как шанс снова продвинуть свое предложение по СПГ. Официально в Брюсселе уже заявляли, что стремятся увеличить потребление американского топлива.