ЄС збільшить допомогу Україні на тлі посилення російських атак по енергетиці, - Каллас

Атаки Росії по українській енергетиці посилюються. Через це Європейський Союз забезпечить збільшення поставок газу в Україну.

Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Євросоюзу.

Крім того, було ухвалено рішення звернутися до третіх країн, щоб убезпечити ремонтне обладнання та збільшити поставки газу до України.

Каллас зазначила, що сьогодні, 20 жовтня, закликала Європейську комісію запропонувати додаткові заходи для більшої підтримки енергетичної безпеки України.

"Як ми почули від міністра Сибіги (глава МЗС України, - ред.), терористичні атаки Росії на енергетичну мережу посилюються. Росія прагне завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню", - наголосила вона.

Удари росіян по енергетиці України

Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів росіяни завдали серію масованих ударів по енергетиці України з використанням безпілотників, а також крилатих ракет. Крім того, РФ продовжує завдавати точкових ударів по критичній інфраструктурі.

Зокрема, російські окупанти у ніч на суботу, 18 жовтня, атакували об'єкт енергетики у Чернігівській області. В результату удару було знеструмлено 17 тисяч українців.

Зазначимо, ввечері 16 жовтня "Укренерго" запровадило на всій території України екстрені відключення електроенергії. Це відбулося через пошкодження енергосистеми країни внаслідок численних російських терактів.

Для оперативнішої ліквідації наслідків обстрілів, Кабмін створив Координаційний штаб захисту енергетики. Крім того,він ухвалив низку рішень, які мають прискорити захист критичних об'єктів.

РБК-Україна раніше писало, що Київ вже спрямував на захист інфраструктурних об'єктів 2,7 млрд гривень.