ЕС увеличит помощь Украине на фоне усиления российских атак по энергетике, - Каллас

Атаки России по украинской энергетике усиливаются. Из-за этого Европейский Союз обеспечит увеличение поставок газа в Украину.

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

"Как мы услышали от министра Сибиги (глава МИД Украины, - ред.), террористические атаки России на энергетическую сеть усиливаются. Россия стремится нанести как можно больший вред гражданскому населению", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что сегодня, 20 октября, призвала Европейскую комиссию предложить дополнительные меры для большей поддержки энергетической безопасности Украины.

Кроме того, было принято решение обратиться к третьим странам, чтобы обезопасить ремонтное оборудование и увеличить поставки газа в Украину.