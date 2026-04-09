В ЄС заявили про загрозу виборам в Угорщині через "руку Кремля"

Скандали навколо Орбана та зв’язків з РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина та РФ уклали таємний план із 12 пунктів, який передбачає суттєве розширення економічних та енергетичних зв’язків із Москвою. Опозиція вже назвала цей документ "московським протоколом".

Крім того, нещодавно розгорівся скандал через витік розмови угорського прем’єра з російським диктатором Володимиром Путіним. Віктор Орбан був змушений виправдовуватися за своє підлабузництво перед диктатором, заявивши, що він "готовий стати мишкою Путіна" заради інтересів країни.

Також у ЗМІ з’явилися резонансні свідчення про минуле очільника угорського уряду. Колишній представник криміналітету Будапешта розповів про "темні справи" Орбана у 1990-х роках, стверджуючи, що бандити фінансували його перші політичні кампанії.