В ЕС заявили об угрозе выборам в Венгрии из-за "руки Кремля"

Скандалы вокруг Орбана и связей с РФ

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия и РФ заключили тайный план из 12 пунктов, который предусматривает существенное расширение экономических и энергетических связей с Москвой. Оппозиция уже назвала этот документ "московским протоколом".

Кроме того, недавно разгорелся скандал из-за утечки разговора венгерского премьера с российским диктатором Владимиром Путиным. Виктор Орбан был вынужден оправдываться за свое подхалимство перед диктатором, заявив, что он "готов стать мышкой Путина" ради интересов страны.

Также в СМИ появились резонансные свидетельства о прошлом главы венгерского правительства. Бывший представитель криминалитета Будапешта рассказал о "темных делах" Орбана в 1990-х годах, утверждая, что бандиты финансировали его первые политические кампании.