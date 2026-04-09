В ЄС заявили про загрозу виборам в Угорщині через "руку Кремля"

В Європарламенті заявляють про серйозні загрози чесності майбутніх парламентських виборів в Угорщині через втручання РФ та державний тиск.

"Уряд Угорщини висунув проти нього кримінальні звинувачення за нібито шпигунство, що супроводжувалося публічною кампанією, яка зображувала його як загрозу для нації", - йдеться у зверненні.

Окремим пунктом депутати виділили переслідування журналіста-розслідувача Сабольча Паньї, якому влада Угорщини висунула звинувачення у шпигунстві після його публікацій про зв'язки з Москвою.

Також згадуються випадки створення мережі фейкових медіа, які поширювали неправдиву інформацію про лідера опозиції Петера Мадьяра.

"Умови для вільної та чесної демократичної конкуренції в Угорщині підриваються дезінформацією та іноземним втручанням", - наголошують автори листа.

Вони закликали Єврокомісію публічно оцінити, як дезінформація, використання державних ресурсів та іноземне втручання підривають демократичну конкуренцію в країні.

Скандали навколо Орбана та зв’язків з РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина та РФ уклали таємний план із 12 пунктів, який передбачає суттєве розширення економічних та енергетичних зв’язків із Москвою. Опозиція вже назвала цей документ "московським протоколом".

Крім того, нещодавно розгорівся скандал через витік розмови угорського прем’єра з російським диктатором Володимиром Путіним. Віктор Орбан був змушений виправдовуватися за своє підлабузництво перед диктатором, заявивши, що він "готовий стати мишкою Путіна" заради інтересів країни.

Також у ЗМІ з’явилися резонансні свідчення про минуле очільника угорського уряду. Колишній представник криміналітету Будапешта розповів про "темні справи" Орбана у 1990-х роках, стверджуючи, що бандити фінансували його перші політичні кампанії.