В ЕС заявили об угрозе выборам в Венгрии из-за "руки Кремля"

В Европарламенте заявляют о серьезных угрозах честности предстоящих парламентских выборов в Венгрии из-за вмешательства РФ и государственного давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Правительство Венгрии выдвинуло против него уголовные обвинения за якобы шпионаж, что сопровождалось публичной кампанией, которая изображала его как угрозу для нации", - говорится в обращении.

Отдельным пунктом депутаты выделили преследование журналиста-расследователя Сабольча Паньи, которому власти Венгрии выдвинули обвинения в шпионаже после его публикаций о связях с Москвой.

Также упоминаются случаи создания сети фейковых медиа, которые распространяли ложную информацию о лидере оппозиции Петере Мадьяре.

"Условия для свободной и честной демократической конкуренции в Венгрии подрываются дезинформацией и иностранным вмешательством", - отмечают авторы письма.

Они призвали Еврокомиссию публично оценить, как дезинформация, использование государственных ресурсов и иностранное вмешательство подрывают демократическую конкуренцию в стране.

Как отмечает издание, пять высокопоставленных членов Европарламента выразили "серьезные сомнения" относительно возможности проведения свободного и справедливого голосования, которое должно состояться в ближайшее воскресенье.

Скандалы вокруг Орбана и связей с РФ

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия и РФ заключили тайный план из 12 пунктов, который предусматривает существенное расширение экономических и энергетических связей с Москвой. Оппозиция уже назвала этот документ "московским протоколом".

Кроме того, недавно разгорелся скандал из-за утечки разговора венгерского премьера с российским диктатором Владимиром Путиным. Виктор Орбан был вынужден оправдываться за свое подхалимство перед диктатором, заявив, что он "готов стать мышкой Путина" ради интересов страны.

Также в СМИ появились резонансные свидетельства о прошлом главы венгерского правительства. Бывший представитель криминалитета Будапешта рассказал о "темных делах" Орбана в 1990-х годах, утверждая, что бандиты финансировали его первые политические кампании.