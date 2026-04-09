В ЕС заявили об угрозе выборам в Венгрии из-за "руки Кремля"
В Европарламенте заявляют о серьезных угрозах честности предстоящих парламентских выборов в Венгрии из-за вмешательства РФ и государственного давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Детали обращения евродепутатов
Как отмечает издание, пять высокопоставленных членов Европарламента выразили "серьезные сомнения" относительно возможности проведения свободного и справедливого голосования, которое должно состояться в ближайшее воскресенье.
Они призвали Еврокомиссию публично оценить, как дезинформация, использование государственных ресурсов и иностранное вмешательство подрывают демократическую конкуренцию в стране.
"Условия для свободной и честной демократической конкуренции в Венгрии подрываются дезинформацией и иностранным вмешательством", - отмечают авторы письма.
Российский след и давление на медиа
Законодатели обращают особое внимание на скрытую поддержку избирательной кампании правящей партии "Фидес" со стороны российской военной разведки.
Также упоминаются случаи создания сети фейковых медиа, которые распространяли ложную информацию о лидере оппозиции Петере Мадьяре.
Отдельным пунктом депутаты выделили преследование журналиста-расследователя Сабольча Паньи, которому власти Венгрии выдвинули обвинения в шпионаже после его публикаций о связях с Москвой.
"Правительство Венгрии выдвинуло против него уголовные обвинения за якобы шпионаж, что сопровождалось публичной кампанией, которая изображала его как угрозу для нации", - говорится в обращении.
Скандалы вокруг Орбана и связей с РФ
Напомним, ранее стало известно, что Венгрия и РФ заключили тайный план из 12 пунктов, который предусматривает существенное расширение экономических и энергетических связей с Москвой. Оппозиция уже назвала этот документ "московским протоколом".
Кроме того, недавно разгорелся скандал из-за утечки разговора венгерского премьера с российским диктатором Владимиром Путиным. Виктор Орбан был вынужден оправдываться за свое подхалимство перед диктатором, заявив, что он "готов стать мышкой Путина" ради интересов страны.
Также в СМИ появились резонансные свидетельства о прошлом главы венгерского правительства. Бывший представитель криминалитета Будапешта рассказал о "темных делах" Орбана в 1990-х годах, утверждая, что бандиты финансировали его первые политические кампании.