ЕС может завершить подготовку новых санкций против Беларуси до конца октября

Европейский союз уже начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси. Новые ограничения в отношении белорусского режима, как ожидается, будут готовы в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
Это уже пятый пакет санкций против белорусского режима, который готовит Евросоюз, после фальсификации выборов президента и силового разгона акций протеста в Беларуси.
"Работа над пятым пакетом санкций против Беларуси началась, но, как обычно, нужно время. Может быть готовым к концу октября", - сказал Йозвяк.
Журналист отметил, что санкции будут касаться наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси на границах Литвы, Латвии и Польши.
Напомним, из-за санкций британская табачная компания British American Tobacco прекратила сотрудничество с Беларусью.
Добавим, глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что не будет говорить с Западом, пока с Беларуси не снимут санкции.