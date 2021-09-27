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ЄС може завершити підготовку нових санкцій проти Білорусі до кінця жовтня

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз вже почав підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі. Нові обмеження щодо білоруського режиму, як очікується, будуть готові у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Це вже п'ятий пакет санкцій проти білоруського режиму, який готує Євросоюз, після фальсифікації виборів президента та силового розгону акцій протесту в Білорусі.

"Робота над п'ятим пакетом санкцій проти Білорусі почалася, але, як зазвичай, потрібен час. Може бути готовим до кінця жовтня", - сказав Йозвяк.

Журналіст зазначив, що санкції будуть стосуватися напливу нелегальних мігрантів з Білорусі на кордонах Литви, Латвії та Польщі.

Нагадаємо, через санкції британська тютюнова компанія British American Tobacco припинила співпрацю з Білоруссю.

Додамо, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не буде говорити з Заходом, поки з Білорусі не знімуть санкції.

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