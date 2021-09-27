ЄС може завершити підготовку нових санкцій проти Білорусі до кінця жовтня

Європейський союз вже почав підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі . Нові обмеження щодо білоруського режиму, як очікується, будуть готові у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка .

Це вже п'ятий пакет санкцій проти білоруського режиму, який готує Євросоюз, після фальсифікації виборів президента та силового розгону акцій протесту в Білорусі.

"Робота над п'ятим пакетом санкцій проти Білорусі почалася, але, як зазвичай, потрібен час. Може бути готовим до кінця жовтня", - сказав Йозвяк.

Журналіст зазначив, що санкції будуть стосуватися напливу нелегальних мігрантів з Білорусі на кордонах Литви, Латвії та Польщі.