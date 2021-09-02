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ЕС подтвердил разработку пятого пакета санкций против Беларуси

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Брюссель, Четверг 02 сентября 2021 13:26
ЕС подтвердил разработку пятого пакета санкций против Беларуси Фото: Евросоюз готовит новые санкции против Беларуси (belapan by)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз готовит пятый пакет санкций против Беларуси. Данная информация подтверждена официально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Представитель Европейской службы по внешним связям подтвердил в Европарламенте, что началась совместная работа со странами-членами ЕС над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС может приостановить действие дипломатических виз белорусских чиновников за то, что официальный Минск причастен к наплыву нелегальных мигрантов в Литву и Польшу.

Кроме того, в августе США ввели новые санкции против Беларуси из-за вредоносной деятельности правящего режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии.

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